藏壽司くら寿司來台擴大招募

北市就業服務處「台北人力銀行」首度與日本知名前三大迴轉壽司連鎖餐飲店台灣國際藏壽司合作，24日中午12時30分至下午4時在台北青年職涯發展中心（北市仁愛路1段17號）盛大舉行聯合徵才活動，現場提供5種職類，包含店長候補（儲備幹部）30名、鮮魚部門主管（儲備幹部） 5名、店鋪限定（儲備幹部）30名、內場服務人員（兼職）50名、外場服務人員（兼職）50名，共165個正職儲備幹部及兼職內外場服務人員職缺，其中店長候補（儲備幹部）及鮮魚部門主管（儲備幹部）起薪皆有35K，晉升成為店長後底薪更高達60K，兼職職缺時薪達150元起。

北市政府勞動局表示，台灣國際藏壽司以「相信自己，下一個店長就是你」為口號，一圓求職者成為店鋪管理者的夢想。台灣國際藏壽司除提供健全的人才培育計畫，更透過日本總公司經營30餘年紮實的教育訓練制度，加強社員溝通及思考解決問題的能力，最快平均1至1.5年即可晉升為店長，歡迎求職者把握機會前來求職。

就服處指出，台灣國際藏壽司目前在日本全國有約393家店舖，美國有13家店鋪，台灣共8家店(台北3間、台中3間、高雄1間及桃園1間) ，因應今年展店計畫，年底前再開2家分店，預計在台展店50間。日商除重視對團隊的忠誠度與向心力，且職位晉升制度健全，想挑戰自我潛能，讓自己不只是「worker」而是成為實現夢想店舖經營的「Manager」，歡迎一同加入台灣國際藏壽司的大家庭吧。

就服處也提醒前來應徵的求職朋友們，事先確認適合自己的職務類別、做好充分準備，展現積極誠懇的態度、微笑、親和力及對餐飲工作的熱情，可為面試加分，歡迎大家一起來挑戰自我，實現夢想。

為了服務廣大的求職民眾，就服處「台北人力銀行」於善導寺捷運站3號出口更貼心安排專屬接駁車前往台北青年職涯發展中心的服務，服務時間自中午12時至下午4時30分，歡迎求職民眾多多利用。

(中時)