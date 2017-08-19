NBA》矛盾曝光！詹姆斯指使騎士交易厄文

到底厄文(左)在不爽詹姆斯什麼事情，到現在仍然是個謎。(美聯社資料照)

厄文主動要求離開騎士的謠言，真的越傳越誇張！《ESPN》記者布魯薩德19日爆料，厄文會提出離隊，是因騎士高層在今年選秀會開始前，打算把厄文送到太陽，當厄文聽說這筆交易，認定「小皇帝」詹姆斯是幕後指使者。

這筆並未成真的交易內容是，騎士把厄文送到太陽，換回身為詹姆斯好友之一的布雷索與今年第4順位選秀權，然後騎士打算利用第4順位選秀權，去跟溜馬交易保羅喬治，等於騎士送出厄文，卻有可能換回布雷索、喬治兩名球星。

不過這筆交易告吹主因也在詹姆斯，布魯薩德表示，當時騎士老闆吉伯特跟詹姆斯談判，要求詹皇做出明年續留騎士的承諾，騎士才肯啟動這筆交易，卻遭詹皇當場拒絕，吉伯特只好放棄跟太陽交易的念頭，厄文也沒被換走。

可是這筆交易傳到厄文耳裡，當然讓他感到很不愉快，更認定詹姆斯希望他離開克里夫蘭，否則在騎士所有交易都須經過詹姆斯同意的前提下，詹姆斯怎可能不知道厄文要被換去太陽，造成厄文心灰意冷，決定主動要求離隊。

布魯薩德的爆料功力，雖然不如同事「爆料天王」沃納洛斯基，他卻在去年夏天搶先報導杜蘭特要去勇士，代表他的爆料仍有一定程度的可信度，如今爆出厄文與詹姆斯真正不和的原因，到底是真是假，恐怕也很難證明了。

(中時電子報)