手電筒重量怎不一樣 警查獲毒品

男子將毒品藏在手電筒中，最後仍被警方查獲。（楊明峰翻攝）

33歲徐性男子17日深夜騎機車行經桃園農業博覽會旁產業道路，因行跡可疑，遭巡邏員警攔下盤查。楊梅分局永安派出所所長曾彥勳，盤查徐男包包，發現一隻手電筒重量特別重，發現裡面藏著一包安非他命，隨即依法逮捕。

徐男以為將毒品藏在手電筒內，可躲過警方的盤查，結果卻因重量有異因此吸引警察的注意，真是弄巧成拙。

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(中時)