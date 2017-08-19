「小強粉」破80萬 李艷秋送羅智強藍白拖
有意參選台北市長的前總統府副秘書長羅智強，個人臉書專頁昨天突破80萬讚，資深媒體人李艷秋錄製影片祝賀羅智強；她表示，80萬人可以坐滿40個小巨蛋，非常不容易，更贈送藍白拖給羅智強，希望他「越打越堅強」。
李艷秋認為，一個人、一個鍵盤、一個網頁，就可以得到這麼多回響，有這麼大的影響力，是因為羅智強說出大家的心聲。
她也說，羅智強不怕網路霸凌、封鎖抹黑，獲得「打不死的小強」封號，因此要送給他和小強最合拍的藍白拖。
羅智強日前宣布，若是臉書專頁突破百萬讚，就要正式宣布參選台北市長。他感謝李艷秋的祝福並表示，去年520時，粉絲數是2萬，經過一年多的努力，成長了40倍。
羅智強說，在剛開始，他宣布要爭取100萬粉絲，多數人都覺得他的腦袋有問題，哪有可能，「但不可能，在我的努力下，漸漸成為可能」。
對於他宣示角逐台北市長，遭台北市長柯文哲和綠營人士紛紛調侃嘲笑，羅智強表示，他不在意這些瞧不起的聲音，越被瞧不起，他的鬥志越堅強。他誓言要在台北市長的選戰中打破柯文哲的眼鏡。
(中時)
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