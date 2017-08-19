奧運雙金許淑淨腳部不適 今世大運開幕不傳聖火

台灣舉重女將許淑淨。(中央社資料照)

奧運金牌選手許淑淨，今臨時退出世大運開幕傳聖火儀式。圖為她獲頒IWF最佳女運動員獎項。(舉重協會提供)

世大運開幕典禮今晚登場，傳出5名聖火火炬手之一的舉重女將許淑淨臨時退出。世大運發言人楊景棠證實，經過昨晚和今早的確認，許淑淨的教練通知組委會，因為腳部不適、希望以比賽為優先，所以將缺席火炬傳遞。

楊景棠表示，正在討論找遞補人選，也可能調整儀式內容。

(中時電子報)