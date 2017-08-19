語言隔閡心生恐懼 蔡瑞雪曝姐妹暖舉直呼感動

蔡瑞雪赴韓盼出道，可惜慘遭淘汰。(圖/蔡瑞雪臉書)

「北一女神」蔡瑞雪，參加南韓選秀節目《偶像學校》，因為名次僅33名殿後慘遭淘汰，她也婉拒進入「普通班」受訓的機會，暫時回到台灣規劃下一步，她表示當初人生地不熟，都是有姐妹互相扶持，才有繼續撐下去的動力。

蔡瑞雪表示受訓時，因為語言隔閡完全無法與人溝通，心裡不免感到鬱悶和害怕，但是同樣參賽的Natty則以過來人身分安撫，表示同為外國人能體會蔡瑞雪的感受，當初到韓國訓練時也是這樣，還表示可以教導她韓文，讓她當下相當感動，最後也像向自己的粉絲喊話，Natty年紀雖然比她小，但承受的壓力絕對比任何人都大，也希望大家能多給予支持，好讓她有撐下去的動力。

最後她曬出與Natty的合照，更向她們喊話希望能快點來台灣旅遊，讓姐妹們能再次相聚，重溫當時一起努力的難忘時光。

(中時電子報)