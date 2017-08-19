超強軟實力！泰國站穩亞洲美食大國領頭羊
泰國料理美味飄香全球，屢屢登上國際版面，實力是亞洲其他國家難以望其項背。日前由CNN旅遊讀者票選的「世界50大最佳美食排行榜」中，光是泰國菜就有7道菜入選，包括：泰式酸辣湯名列第4名、泰式木瓜沙拉名列第6、瑪莎曼咖哩名列第10名、綠咖哩名列第19名、雞肉炒飯名列第24名、和辣豬肉沙拉名列第36名。
據泰國世界日報報導，泰國看中唐人街美食街（耀華力路），希望將其發展成為世界級美食與文化旅遊景點。泰國副總理他納薩表示：「唐人街美食街在管理方面做得非常好，衛生水準高，沒有攤販亂丟垃圾或在路邊洗碗碟，而且食物味道也佳，非常受國外遊客喜愛。」
今年底米其林將首次在曼谷發行《米其林指南》，裏面囊括全球各地1萬多個「美食指南」，泰國政府希望唐人街路邊攤也能刊入其中。目前大部分路邊攤業者已經能按照政府的規定，在經營同時，還能維護街道秩序和區域文化特色，不過泰國官方也認為在基礎建設上，如照明路燈、安全等都還可以更好。
泰國發展美食觀光不遺餘力，且非常有系統地向全世界介紹泰國菜。除了積極讓街邊小食增加國際能見度外，針對想要學習泰國菜的遊客，當地還有不少廚藝學校，最有名的莫過於「藍象廚藝學校」，無論是玩票性質或是習得專業，都可依自己的需求選擇課程。泰國已有豐富的旅遊景致與時尚采風，現在連美食行銷都領先亞洲各國，可謂是超強軟實力。
(中時)
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