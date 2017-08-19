MLB》天才小史準備復出 國民薛爾瑟卻掛傷號...
國民到了下半球季，著實是諸事不順，才剛傷了當家強打哈波(Bryce Harper)，如今「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)即將歸隊，未料，現在輪賽揚王牌薛爾瑟(Max Scherzer)中標，國民今(19日)宣布他因左側頸部肌肉發炎，進到10天傷兵名單。
薛爾瑟傷前最後一次出賽，是在8月13日對巨人，該役他的主投7局失2分、飆10K，連2場繳優質先發，但未奪勝，進到8月還1勝難求。據大聯盟官網報導，其實他在8月1日對馬林魚時，就曾出現頸部不適現象，當時他只投1局就退場。吊詭的是，在受傷前教練們都沒看出有什麼徵兆。
「不是因為做出和平常不同的動作，而導致受傷。」國民總教練貝克(Dusty Baker)直言，薛爾瑟看起來和往常沒什麼不一樣，但事實是薛爾瑟左側頸部肌肉出現不適感，「他現在相當小心，希望我們能找出問題。擔心無法改變什麼，一旦發現問題，就得想辦法解決，同時避免傷勢再次發生。」
國民7月底才傷了天才小史，如今才等到他回來，卻換薛爾瑟進去。相同「傷兵一進一出」的情況，先前就不斷發生，包括外野手古溫(Brian Goodwin)換麥可泰勒(Michael A.Taylor)，中繼投手向凱利(Shawn Kelley)復出，則換麥森(Ryan Madson)缺陣。
傷兵潮不斷，貝克也無奈的說，這季幾乎一整年上演類似的劇本，「我們失去一個人，就回來一個，接著我們就開始盼望一切結束，我們能等到他們全回來。」儘管國民連同薛爾瑟，現在共有多達12名球員在傷兵名單，不過他們72勝47敗戰績，幾乎穩居國聯東區龍頭，很有本錢能等待。
(中時電子報)
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