秀台灣質感與創意！「Fresh Taiwan」再次感動美國市場

今年Fresh Taiwan二度進軍紐約禮品展獲得好評。（文化部提供）

由文化部主辦的「文化創意產業國際拓展計畫」自2012年起以「Fresh Taiwan」台灣館形象，帶領國內文創品牌征戰全球各地指標性展會，去年首次叩關「紐約禮品展」(NY Now)就獲得佳績，成功引起美國市場對台灣品牌的關注。例如悅聲志業的高端耳機成功進駐紐約大都會歌劇院，並藉此拓展至其他音樂禮品店及精品飯店通路。

大器創意的鳥籠造型藍牙音響打入極具指標性的現代藝術博物館設計商店；奇意果國際則成功進入美國知名男裝品牌Kenneth Cole。「2017紐約禮品展」即將在8月20日至23日舉行，Fresh Taiwan今年再度組織10家精銳團隊參與，將在強調創新、原創和新品的「重點設計」(Accent on Design)展區推出台灣文創精品。

吧檯現煮咖啡，體驗式展銷吸引美國買家

近年台灣吹起手沖咖啡風潮，消費者越來越重視咖啡的品質，不少台灣品牌看準趨勢推出手沖器具。本次參展，Fresh Taiwan將因應咖啡器具展出需求，特別設立吧檯區，搭配台灣本土咖啡豆，現場沖煮台灣咖啡，用濃濃咖啡香吸引愛喝咖啡的美國買家。已經在國內及日本成功創造咖啡器具粉絲的「bi.du.haev」是幸福鍵公司推出的精品級咖啡產品線，Oblik手沖咖啡座結合水泥材質，打造有如裝置藝術般的沖煮器具；獨立無架冰滴系統則為冰滴咖啡器具樹立新的美學標準，全機以玻璃打造，使冰滴過程就像一場藝術展演。

「TOAST」是國內不鏽鋼老字號日日商業第二代成立的生活設計品牌，本次展出的H.A.N.D手沖系列產品造型簡約優雅，紅銅材質更是當前流行配色。奇意果國際的「HMM」品牌帶來Sqoop咖啡勺、Gaze手沖濾杯組和Mugr木柄杯，一條龍滿足完整的咖啡沖煮需求。

從餐桌到書房，滿足現代人質感生活

除了咖啡器具，本次參展品牌從餐桌到書房，全面滿足現代人的質感生活需求！「Shiang Design」享向設計的Plate_R長圓盤與鶯歌陶瓷廠合作，以0.5公分的極薄平整盤面及內縮盤緣，挑戰陶瓷工藝極限，精心製作出具飄浮感的極簡餐盤。「Danzo」蛋造設計的Landscape系列置物盒，以鋁合金材質塑造桌面上的一道道風景，丘陵、峽谷、火山、瀑布任君選擇，隨心情變化擺放桌上小物，創造個人專屬的桌上角落。「Singular Concept」單挑概念工作室推出的Linear桌燈，獨特的細彎管設計是與台鐵電聯車體製造廠合作，以精密做工打造科技感十足的LED燈具。

年輕設計師大玩材質創新，入選大會主題展

「Studio Lim」濯濁有限公司的纖維木器系列杯墊與點心盤，使用設計師就讀英國皇家藝術學院時接觸到的環保亞麻纖維，加上台灣本地的漆器工藝製作而成，獲選今年紐約禮品展中評選過程極為嚴格的「永續」(Sustainability)大會主題展。「fyber forma」好式本分有限公司是成衣廠第二代創立的時尚品牌，為全球前五家採用美國杜邦專利材質泰維克(Tyvek)的公司，泰維克特性是輕薄防水且撕不破，其類似紙張的質感運用在提袋與包包，設計師不畏困難克服上色與縫製的挑戰，以新材質創造出極具特色的個人風尚。

大人與小孩都喜歡的童趣商品，激發無限玩心

「Chihong」生活起物有限公司設計的書架，從兒時的盪鞦韆發想，將鞦韆的造型及擺盪時傾斜的概念融入書架設計，讓閱讀更有趣味，為緊繃忙碌的生活帶來童趣與充滿想像的空間。「eguchi toys」江口設計是由台灣女婿江口健太郎成立的兒童玩具品牌，由於和太太一起經營蒙特梭利幼兒園，產生了為孩子製作玩具的想法，精心製作的送子鳥系列玩具以木頭製成並漆上溫暖活潑的色彩，精緻程度曾讓不少國外買家驚豔！

二度進軍紐約禮品展，持續耕耘美國市場

紐約禮品展每年展出兩次(1月及8月)，自1928 年開展至今已有89年歷史，不僅是美國，更是全球禮品及消費品商界的年度採購盛事，與法蘭克福春季消費品展、巴黎家具家飾展並駕齊驅。展覽分為三大區：家居用品(HOME)、時尚生活用品(LIFESTYLE)、手工製品(HANDMADE)，每年約有2,500家參展商、400種以上產品類別、100,000件以上產品展出，吸引來自全美各地及全球74個國家超過55,000名以上專業參觀者。

今年Fresh Taiwan二度進軍紐約禮品展，持續耕耘產品力，順利入選須經嚴格審查且特別強調創新、原創和新品的「重點設計」(Accent on Design)展區，是專業買家必定參觀的重要展館。今年台灣館參展品牌商品從咖啡器具、餐桌到書房、兒童玩具，和現代人追求質感生活的趨勢緊密結合，符合美國市場年節送禮需求，將能在去年打下的基礎上，為台灣文創品牌再度打響知名度，創造更佳成績！

2017紐約禮品展(NY NOW)

展期 : 2017年8月20-23日

地點 : 美國紐約賈維茨國際會展中心Javits Center (Jacob K . Javits Convention Center)

(中時電子報)