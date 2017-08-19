管太多？ 土國總統竟要在德移民拒投梅克爾

土耳其總統埃爾多安（圖左）竟呼籲在德的土裔移民，拒投現任總理梅克爾（圖右）和其政黨，並稱她為「土耳其的敵人」。（圖/美聯社）

據歐洲新聞網（Euronews）報導，隨著德國最新聯邦大選進入倒數計時，現任總理梅克爾（Angela Merkel）也馬不停蹄地拉票，欲鞏固她邁向第四個任期之路，但此時卻跑出一名不速之客- 土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan），竟公開向在德國境內的土裔移民喊話，要他們拒投梅克爾和其所屬的基民盟（Christian Democrats）執政聯盟。外國元首試圖喊話旅居他國的「僑民」，來達到其國際政治目的，如此赤裸裸地干涉內政，但由於土裔移民是德國最大的少數族群，恐怕梅克爾和各政黨都無法完全忽視埃爾多安的發言。

二次大戰後，遭到盟軍大規模轟炸和戰亂，造成百廢待舉和人口銳減的德國，為更有效地運用美國援助的馬歇爾計畫（The Marshall Plan）資金復原，從1960年代起，開始從土耳其引入大批勞工，發給他們「客工」（Gastarbeiter）的簽證，協助德國戰後復興與建設。從1961年第一批土耳其移工從伊斯坦堡抵達慕尼黑開始，五十多年後，如今德國的土裔移民已多達285萬人，是德國最大的移民群體，但如今雖已走過三代，卻仍難融入主流社會。

事實上，埃爾多安不只要土裔移民抵制梅克爾，在他的演說中，就連左派的社民黨（SPD）、支持環保的綠黨（Green Party）都被他指為土耳其的敵人。從去年7月土耳其境內軍事政變失敗後，德土兩國的外交鬥爭再次燃起，土耳其指控德方包庇部份參與政變人士，並給予其政治避難；而德國則批評土耳其逮捕其公民，讓雙方的心結至今仍無法可解。

(中時電子報)