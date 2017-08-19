爽身粉夏天妙用多！除臭、防蟲、還有...
夏天高溫容易讓人汗流浹背，濕濕黏黏好不舒服，不少人會使用爽身粉，但其實爽身粉除了用在身體上之外，還有許多其他妙用！
◎防蟲
爽身粉有防蟲功效，家裡若是發生「蟲蟲危機」，可以在蟲常出沒的地方塗撒，另外在野外野餐時，也可在野餐墊周圍撒些爽身粉，這樣蟲蟻就比較不會靠近了。
◎除臭
除異味是爽身粉另一個神奇功效，像是放在衣櫃裡很久的衣物，可以試著在上頭撒點爽身粉，吸濕除味。同理，也可以應用在有臭味的鞋子上。
◎防沙沾黏、防項鍊打結
夏天前往海邊遊玩，身上不妨帶些爽身粉，這樣在離開沙灘時塗抹一點，可以快速清理腳上的殘沙。另外如果遇到項鍊打結的難題，把爽身粉倒在打結的地方，可以較容易解開！
◎抗鞋咬腳
新鞋穿出門總是容易磨腳，這時候如果在摩擦的地方塗些爽身粉，就可以有足夠潤滑的效果，改善鞋咬腳。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。