爽身粉夏天妙用多！除臭、防蟲、還有...

爽身粉妙用多多！(達志影像/shutterstock提供)

夏天高溫容易讓人汗流浹背，濕濕黏黏好不舒服，不少人會使用爽身粉，但其實爽身粉除了用在身體上之外，還有許多其他妙用！

◎防蟲

爽身粉有防蟲功效，家裡若是發生「蟲蟲危機」，可以在蟲常出沒的地方塗撒，另外在野外野餐時，也可在野餐墊周圍撒些爽身粉，這樣蟲蟻就比較不會靠近了。

◎除臭

除異味是爽身粉另一個神奇功效，像是放在衣櫃裡很久的衣物，可以試著在上頭撒點爽身粉，吸濕除味。同理，也可以應用在有臭味的鞋子上。

◎防沙沾黏、防項鍊打結

夏天前往海邊遊玩，身上不妨帶些爽身粉，這樣在離開沙灘時塗抹一點，可以快速清理腳上的殘沙。另外如果遇到項鍊打結的難題，把爽身粉倒在打結的地方，可以較容易解開！

◎抗鞋咬腳

新鞋穿出門總是容易磨腳，這時候如果在摩擦的地方塗些爽身粉，就可以有足夠潤滑的效果，改善鞋咬腳。

(中時電子報)