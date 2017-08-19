暑假新選擇 來去樹林警分局學柔道
走！去警局學柔道，樹林警分局與新北市樹林區體育會共同合作「2017兒童暑期柔道夏令營」，昨（17）日舉行成果發表暨結訓儀式，讓樹林地區參訓學童展現學習成果，小朋友專注的神情與確實的動作，吸引200多位家長搶拍，鎂光燈閃成一片。
「運動的孩子不會變壞！」為提供青少年暑假新選擇，樹林區體育會特別規畫「暑期柔道學習營」活動，鼓勵小朋友於每週二、四晚間8點在樹林警分局柔道館內學習柔道運動，不僅能降低青少年流連不當場所的機會、又能拓展交友圈、鍛鍊體能，一舉數得。
樹林警分局長副分局長林蒼益表示，柔道是一個非常好的運動，不僅能讓精力充沛的學童在暑假期間有所發洩，也可磨練堅強意志、學習防身知識，且能讓學童在溫馨氣氛下學習柔道活動同時，亦能強化預防犯罪宣教目的。
(中時)
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