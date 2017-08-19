新竹美麗信酒店搶世大運商機 推1公斤巨無霸漢堡
第29屆夏季世界大學運動會今(19)日正式開幕，新竹美麗信酒店搶客除至30日推出「1公斤巨無霸漢堡」，也端出「加油分享餐」。
新竹美麗信總經理董愛珠表示，2017臺北世大運是台灣首次舉辦世界大學運動會，也是有史以來主辦層級最高的國際體育賽事，世大運除了台北場，新竹也有足球、籃球等比賽，為了讓新竹的朋友也能一同傳遞世大運的熱情、幫選手加油，樂融酒吧特別推出1公斤巨無霸漢堡。
她說，1公斤巨無霸漢堡可讓4至6人共同享用，還推出一道加油分享餐，包含紐澳良辣雞翅、酥炸脆薯條、酥炸魚柳條、烤德式香腸。
(工商)
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