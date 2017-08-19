觀光小數據 最愛旅行的是這個國家

倫敦是最多人造訪的國家。（圖片提供 達志影像）

旅行是不少人在辛苦工作之餘，用來犒賞自己最舒壓的方法，而不同國家的民族性也展現在旅遊行為上。由旅遊訂房網站「hostelworld」統計來自170個國家的預訂資料後發現，若以人口比例計算，全世界最愛旅行的國家是愛爾蘭，其次是澳洲跟紐西蘭。

這筆統計資料由2014年起，發現愛爾蘭的訂房數量是人均最高，但若論旅行範圍最大的國家，則是澳洲，這也表示澳洲人在選擇旅遊目的地時較不設限，世界各地較看到澳洲人的旅行足跡。

如果不考慮人口比例結構，全世界旅行人口最多的國家是美國，其次為英國，德國，澳洲和加拿大。而最受到旅客歡迎的目的地則是歐洲，其中倫敦是最多人造訪的城市，而若以國家來看，西班牙自2014年以來一直居於榜首，其次是義大利、美國、英國和德國。

由於這份統計資料是來自訂房網站，也表示其數據主要來自於自由行的旅客。因為民族性與旅遊習慣息息相關，歐美的遊客較偏愛自由行，而亞洲民眾跟團的比例則較高，若將團體旅行數據放進去，或許結果將出現更多亞洲城市與國家。

(中時)