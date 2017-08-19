荔枝阿母親手種的 男子鍥而不捨追賊找回來
王姓男子把阿母種的荔枝掛在機車頭下方，卻被愛吃荔枝的陳姓男子盯上，趁機順手牽羊，王男騎機車到處搜尋荔枝的下落，在嘉義車站附近發現可疑荔枝，警方逮捕陳嫌，找回有阿母味道的荔枝。
警方調查，王男的母親自種荔枝，剛採下來正新鮮，特地提了一袋給兒子，王男把荔枝掛在機車頭下方，暫停在國華街近文化路附近，不久卻發現荔枝不翼而飛，王男不甘心，四處尋找可疑人物，在火車站附近看到有一部機車掛著一袋荔枝。
警方調查，44歲陳嫌有竊盜前科，供詞反覆不一，先說是荔枝是在市場買的，又說是朋友給的，最後才吐實因自己愛吃荔枝，才伺機偷走王男的荔枝。
警方表示，荔枝已進入產季尾聲，量少價高，王男失竊的荔枝市價約300元，全案依竊盜罪移送法辦。
(中時)
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