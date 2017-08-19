警方已帶回4名少年釐清案情。（陳心瑜翻攝）

騎車少年遭攔路砍傷，負傷奔派出所求援。(翻攝)

新北市16歲曾姓少年19日凌晨0時許騎車載著17歲李姓少年行經新莊區幸福路和中平路口時，突然遭4、5名少年潑辣椒水和利器砍傷，少年頭部、左手和右腳遭砍得全身是血，逃往不遠處的派出所求救，警方趕緊叫救護車，幸少年送醫後已無大礙。警方已帶回4名少年釐清案情。

警方調查，曾姓少年疑與人有感情糾紛，但到案的4名少年否認行兇，警方將持續追緝其他少年到案釐清案情。

(中時)