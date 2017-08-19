美國正式對中國發起「301調查」
美國貿易代表萊特希澤於當地時間18日宣佈，美方正式對中國大陸發起「301調查」，此舉引發外界對中美經貿關係未來走向的擔憂。
美方稱，將調查中國政府在技術轉讓、知識產權、創新等領域的實踐、政策和做法是否不合理或具歧視性，以及是否對美國商業造成負擔或限制。
據了解，301條款授權美國貿易代表可對他國的「不合理或不公正貿易做法」發起調查，並可在調查結束後建議美國總統實施單邊制裁，包括撤銷貿易優惠、徵收報復性關稅等。根據法律程序，在正式發起調查後，美國將首先與中國大陸政府進行磋商，調查程序可能長達1年。
中國商務部新聞發言人日前已經表示，希望美國遵守對世貿規則的承諾，若美方不顧事實採取舉動，中方將採取所有適當措施，堅決捍衛中方合法權益。
(工商)
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