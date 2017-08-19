惡劣！陳立宏過世 詐騙集團冒名借錢

陳立宏6月過世，竟還有人冒名詐騙，讓鍾年晃痛批可惡！（圖／取自臉書）

陳立宏今年6月不幸因腦瘤病逝。（圖／本報系資料照片）

名嘴陳立宏6月因腦瘤辭世，各界痛心失去一位人才，沒想到他才剛離世不到三個月，竟有詐騙集團冒名四處借錢，讓另一位名嘴鍾年晃相當不滿，出面踢爆惡劣行徑！

鍾年晃在臉書上貼出截圖，有人盜用陳立宏照片以及名義在wechat上頭借錢，表示「我微信買東西沒錢，能借我點嗎？」對方還驚訝問他「你是立宏哥？」詐騙集團還不假思索說「是的，難道還有別人？」

殊不知陳立宏早在6月就因腦瘤不幸辭世，因此鍾年晃就在網上踢爆詐騙集團惡行，更氣憤表示「金額雖然不高，但心態非常可惡。」

(中時電子報)