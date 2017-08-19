校園劇新人男星搞偷拍 竟遭轟「臭癟三」
新人演員蔡承翰在民視校園劇《我的老師叫小賀》飾演白兆億，日前劇情中播出一段他偷拍李博翔、邱子芯，使得兩人的「威玲戀」被公開，結果蔡承翰的粉絲團竟被灌爆，入戲的粉絲留言大罵「沒頭腦的臭癟三」，還嗆聲「沒被打過是嗎，早就看你不爽了，你GG了」。
他戲裡外意外成了「公敵」，讓他擔心得先在粉絲頁認錯：「完蛋了，被大家發現兇手是我了，我覺得我死定了，對不起我不是故意的啊」。有粉絲大罵，但也有人安慰他「哥哥，沒關係啦，只要你改過自新不要亂拍人家就好了，哥哥，加油，加油，加油，我支持你」。
他私下也向劇中被偷拍的苦主李博翔「求救」，問李「我該怎麼辦，我很不開心，會不會被人討厭很久」？李說畢竟只是戲劇效果，安慰他：「那代表你演得很好啊，劇裡營造一個反派
，你演到被現實的人都討厭，不是很專業嗎？代表你演得很好，不用在意他人眼光，他們既然很入戲，你跟著他們入戲影響情緒，你不就一直是白兆億？但現在你是蔡承翰」，才讓蔡承翰釋懷。
蔡承翰、鄭楠鐘、黃金鴻及蘇晏霈日前為徐亨的「阿強師手打麵」拍攝kuso短片，蘇晏霈擔任教官，架勢十足，徐亨則是首次擔任短片導演，希望藉此刺激網路點閱率、搶攻麵食商機 。有一幕他安排他們3人爬樓梯，表面上看起來體力不錯，結果還是爬到氣喘吁吁，黃金鴻說，「整個人身上能量都爆發出來，很好玩」，蔡承翰也提到：「我就是個喜歡鬼吼鬼叫的人，所以我把我最近所有的負能量全都發洩出來。」
(中時)
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