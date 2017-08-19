NBA》淪為負面教材 杜蘭特：那老師該被開除
竟被學校老師當作負面教材，這下子杜蘭特怒了！《SB NATION》19日報導，1名奧克拉荷馬州土爾沙市的老師，在教材內把杜蘭特當作負面範例，讓杜蘭特氣到直接回嗆，「無論這是誰做的，他應該要被開除且丟到監獄內！」
會讓杜蘭特這麼生氣，是因這份教材標題直接寫著，千萬不要成為杜蘭特，去年西區決賽輸給勇士後，杜蘭特認為最有利的決定是加盟把他淘汰出局的球隊，不要跟他一樣走捷徑，就像是在作弊、剽竊與偷抄你同學的作業一樣。
甚至這名老師還用「飛人」喬丹當成正面指標，強調喬丹拿過6次總冠軍、4次年度MVP，卻從來沒有走過捷徑，或是畏懼挑戰，擺明就是假借喬丹之名，繼續嘲諷杜蘭特不敢接受挑戰留在雷霆，而是跳槽勇士的叛徒做法。
看到這樣的教材內容，難怪杜蘭特會這麼生氣，卻也代表就算過了1年多時間，不少雷霆球迷都還無法原諒杜蘭特的背叛行為，就算他拿下生涯首冠與總冠軍賽MVP頭銜，雷霆球迷仍然找到相當侮辱人的方式修理杜蘭特。
只是杜蘭特的用詞或許太重了點，何必為了1份教材，就要開除那名老師，但他最近爭議言論不斷，包含拒絕參訪白宮、在印度批評當地環境落後、與美國歌手隔空互嗆等等，感覺杜蘭特內心充滿不少怒氣無法發洩出來。
(中時電子報)
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