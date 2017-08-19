砍府憲兵兇嫌找律師辯護 下午開庭

呂軍億闖總統府砍傷憲兵遭逮。（中央社）

51歲男子呂軍億，涉嫌持武士刀砍傷總統府憲兵，被依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署，北檢昨晚向台北地院聲請羈押，北院原訂今早10時開庭，但原本不願找律師辯護的呂嫌，改變心意，因此安排法扶律師辯護，律師已與呂嫌律見，目前正在閱卷，北院預計最快下午開庭審理。

警方調查，呂嫌疑想在總統府頂樓升大陸五星旗，昨早從軍史館竊取南京大屠殺的武士刀，闖入總統府西大門後，砍傷阻擋他的義務役周姓憲兵，警訊後，依殺人未遂等罪將呂移送台北地檢署。

檢方訊後以重罪、有逃亡、反覆實施犯罪之虞，以預防性羈押理由，昨天晚間向台北地院聲請羈押。

但依規定，檢方深夜11點後聲請羈押，法院須在翌日才能開庭訊問，因此呂嫌在北院候審室待上一晚。

北院早上向呂嫌詢問找律師辯護的意願，經二次確認呂不找律師後，訂今早10時開庭，但9時30分呂突然改變心意，要找律師辯護。

北院因此安排法扶律師辯護，律師已與呂嫌律見，目前正在閱卷中。

(中時)