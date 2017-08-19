夜校洗頭妹成技職師 勇奪全國師鐸獎

樹人家商美容科主任謝沛蓁榮獲 106 年度全國師鐸獎，從夜校洗頭妹到春風化雨20 年，人生經歷成為技職教育最佳範本。（吳堂靖翻攝）

樹人家商美容科主任謝沛蓁，參加 106 年新北市特殊優良教師遴選活動，經初審、複審、決選，最後於百位參與者中脫穎而出，成為前 17 名代表新北市參加全國師鐸獎名單內，唯一私校代表，謝沛蓁開心表示，自己也是技職體系出身，更能將心比心體會學生心情！

「要把自己打扮得漂亮一點喔！」不同於禁止學生打扮的舊有觀念，擔任美容科老師的謝沛蓁常鼓勵學生自愛自重，將所學活用，而第一步就是要將自身打扮的整潔漂亮，未來才能成為專業美容人才，新穎的觀念與教學方式，獲得學生愛戴。

謝沛蓁從高職時期就曾獲全國技能競賽第3名，取得國手資格，一路保送台南家專、國立屏東科技大學，從夜校洗頭妹，到投身教職 20 年，人生經歷成為貼近學生需求與心聲的利器，多次帶領選手獲得全國技藝競賽金手獎，引導學生找尋人生方向。

(中時)