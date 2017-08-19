北韓前外交官︰金正恩10年內會倒台
平壤頻頻試射飛彈，堅持核試，在美國總統川普嚴厲警告，並威脅動武後，一度聲稱，將發射4枚飛彈，攻擊關島附近水域，而引發雙方高度緊張。北韓最高領導人金正恩高調挑釁，看似緊抓大權，但前駐英國公使太勇浩卻預測，他在位的時間已來日無多。
「金正恩政權與大眾間的裂痕年年擴大，總有一天，雙方終究會如橡皮筋一樣斷裂，」太勇浩說，「我認為，10年內這天就會到來。」
太勇浩是脫北層級最高的北韓官員，他17日告訴韓國中央日報，平壤對外宣傳主宰了外界對北韓人生活的看法，但在層層官僚體制下，其實平壤政權十分脆弱。
太勇浩指出，過去數十年來，北韓出現了近似民運的各式反革命活動，而一般老百姓十分反對領導階層。儘管北韓政權會因民眾看韓國媒體痛下殺手，加以處決，但北韓人卻幾乎個個都看。
然而，據「商業內幕」（Business Insider）網報導，美國全球安全智庫「戰略預測公司」（Stratfor）亞太及南亞事務首席分析師貝克（Rodger Baker）卻認為，北韓政府可能比一般人以為的更穩固。
他指出，西方人對北韓的觀點往往來自脫北者，而其中難免有政治扭曲的成份。所謂空投韓國DVD和音樂產品到北韓，就能讓民眾反金正恩，未免高估了物質的吸引力，而低估了民族主義與民族認同的影響。
不過，隨著科技與聯絡管道普及，加上連中國都擁抱自由市場的概念及經濟繁榮，北韓人與外界的接觸也增多，而政府很可能因此失去更多極權控制。就像蘇聯共產政權般，由於西方的自由民主繁榮浪潮衝擊，最後還是面臨解體的命運。
(中時電子報)
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