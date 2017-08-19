MLB》投手創連續最多場吞K 可能被洋基賈吉打破

賈吉此役4打數敲1安，但吞下1K，連續被三振紀錄繼續往前推。(美聯社)

洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)上半季打得火燙，卻在明星賽後大熄火，尤其被三振數更是節節飆升，先前才剛打破單季連續最多場吞K紀錄，他今(19日)出戰紅襪，4打數雖貢獻1安，但又領到1張老K，連續被三振場數推進到第35場，尷尬的是，前個寫下此紀錄的球員，是不以打擊見長的投手。

像賈吉這樣的強打，因為得全力揮擊，三振本就會比較多。但賈吉明星賽後卻宛如領上癮般，自7月7日對戰釀酒人後，場場都吞K；日前對戰大都會時，以連33場吞K打破鄧恩(Adam Dunn)2012年所創紀錄，不過他當時樂觀以對，表示聯盟中很多好投手，「我若保持好的揮棒，好事就會發生！」

賈吉破紀錄那場，敲本季第37轟，狀況看似不錯；未料下一戰卻4打數盡墨，還苦吞3K，距1971年蒙特婁博覽會投手史東曼(Bill Stoneman)1971年所創連35場紀錄，只差1場。而賈吉此役前4打席沒被三振，頗有中斷紀錄之勢，但7上第5打席卻難逃命運，滿壘時遭紅襪中繼史考特(Robby Scott)K掉。

賈吉追平難堪的紀錄，還連2次得點圈機會都失手，已經夠悶了；更慘的是，他下一場對手是聯盟三振王賽爾(Chris Sale)，很有可能讓自己再添不風光的成就。此役洋基雖由G.桑契斯(Gary Sanchez)連2場開轟領軍，一度反超以3分領先，但牛棚失守，讓紅襪逮到機會翻盤，以9比6逆轉勝洋基。

(中時電子報)