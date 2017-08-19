男子詢問「這條路」怎走？ 竟讓梁文音一秒暴怒
梁文音參加第二屆《超級星光大道》歌唱選秀節目，以亞軍的佳績出道，擄獲不少粉絲的支持，常在臉書分享生活點滴的她，自曝昨天在街頭被男子搭訕，不過她不僅不覺得開心，反而表示白眼都要翻到高雄去了。
梁文音臉書自曝事件始末，她表示昨天工作後到東區逛街，此時有名男子突然走到旁邊，希望梁文音能用手機幫忙導航到目的地，當梁文音詢問要到哪條路時，他竟回覆「往你心裡的路」，甚至還給她一個自認為幸運的微笑，這讓梁文音內心OS: 「白眼都要翻到高雄了」，未料該名男子並未察言觀色，還繼續追問「看你側臉覺得「蠻」漂亮，想說跟你搭訕認識一下」，這讓梁文音忍住心中怒火，連說兩次不方便就離去，對於這種老套的搭訕法，依然讓梁文音直呼被嚇到了。
事後她把被搭訕一事跟老公分享，沒想到老公不僅沒安慰還笑個不停，甚至還故意傳line給她「小姐，請問你心裡的路怎麼走」？這讓她氣得牙癢癢的，揚言回家絕對要咬老公洩憤。
(中時電子報)
關鍵字：梁文音
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