簡宏霖因為這位女神 栽進「傻瓜」世界

簡宏霖（右）與林依晨。（周子娛樂提供）

簡宏霖。（周子娛樂提供）

簡宏霖今年工作滿檔，兩檔偶像劇接力上檔，發行首本寫真書，7-11、麥當勞廣告曝光，活動與戲劇邀約不斷，目前正在拍攝偶像劇《噗通噗通我愛你》，飾演暖男總經理，劇中他與陳奕在雨中為魏蔓撐傘的那場戲讓粉絲直呼太暖心，想跟簡宏霖共乘小雨傘，兄弟間的糾葛對手戲也越來越精彩，網路討論度熱烈。

除了趕拍偶像劇，簡宏霖也培養新興趣，在這個手機時代，大家都習慣用手機拍照，但他卻愛上傻瓜相機，「傻瓜相機不需要技術和龐大花費，卻能即時把當下的美景跟構圖抓住，跟手機不同的是那種期待照片洗出來的心情，也因為相機無時無刻都掛在脖子上，開始會注意平常沒注意的地方，常常有一種發現新天地的感覺。」

他印象最深刻的是，前陣子在日本拍攝日本觀光局形象代言時，他拿傻瓜相機拍的第一張照片，這張無意間捕捉到師姊林依晨的仰望天空的時刻，沒想到洗出來的照片那麼的美，就這樣一頭栽進傻瓜相機的世界。玩攝影玩出心得的簡宏霖表示，目前有計畫在年底辦小型攝影展，透過照片將他眼中的美景分享給大家。

(中時)