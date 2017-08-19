美業餘高球錦標賽8強止步 俞俊安下周迎戰世大運
我國19歲高球業餘明之星俞俊安，今(19日)在美國業餘錦標賽8強賽，經與第4種子哈姆普瑞戰至第18洞，不幸以「輸1洞」落敗，無緣成為賽史第1位晉級4強台灣選手。
俞俊安與哈姆普瑞8強賽拚戰激烈，形成互有領先局面，俞俊安拿下第6、8洞時，一度領先2洞，但對方隨後發動抓鳥攻勢反攻，在第9至13洞贏到4洞，俞俊安這5洞僅在第11洞拿下1洞，打到第13洞反而落後1洞。
2人第14洞至第18洞都打Par，俞俊安最終就以「輸1洞」止於8強。他8強賽總共拿下4洞，僅第2洞靠抓鳥勝出，對手拿下的5洞全都是抓鳥，俞俊安就是輸在抓鳥攻勢不及對手。
俞俊安打完美國業餘錦標賽後，將帶著不錯的狀態，返台參加下周四至周日在揚昇球場舉行的世大運高球項目，全力為中華高球代表隊爭奪獎牌。
(中時電子報)
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