從台灣奧客、排隊、高CP值文化 看見吃的哲學

gonna共樂遊 食 · 旅 · 生活（@gonnaeat_gonnaread_）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 1 11:39下午 PDT 張貼

喜愛研究廚藝的陳斯重，過去習慣一周下廚4到5次。上一刻還在鎂光燈前還穿著西裝拍攝，不會兒又跑進廚房開演上菜秀。（圖/簡怡欣攝）

gonna共樂遊 食 · 旅 · 生活（@gonnaeat_gonnaread_）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 9 6:25上午 PDT 張貼

過去，貪吃會被稱為「么鬼」（台語）；如今，吃貨當道，怎麼吃、又吃進什麼，是現代人關注的餐桌上話題。愛吃進而研究、甚至投身餐飲的人不在少數；只是，餐桌上的奧客傳奇無奇不有，怎麼大家還愛投身餐飲業？國內旅遊集團近日正式宣布跨界餐飲版圖，找來曾任國際排隊甜點代理、餐飲集團轉型經營的陳斯重帶領，而他，又有哪些吃的哲學？

▶定義「高CP值」餐廳 必備3要素

現代人熱衷用美食享受生活的確幸，不僅是在味覺的體驗，視覺與服務過程也是左右用餐體驗的完美程度；其中「高CP值」是近年最受追崇元素之一。不過，「高CP值」並不單指「物超所值」，除了餐點美味與否、價格是否實惠考量，陳斯重分析，「餐廳環境」與「服務過程」也是衡量CP值的必備要素。

不同於小吃攤所提供的基本服務：讓顧客清楚排隊動線、跟誰點餐、確保餐點無誤等；餐廳服務則必須懂得如何為客人「預想」。有別於瞄準固定客群，陳斯重把新品牌「gonna」目標擴及「大眾」，他認為，每組顧客都有不同需求，像是姐妹聚會期待什麼場景、長輩聚餐又會預想什麼服務，還是客戶間的商業用餐又不能過度打擾；也因此，半自助式服務維持餐廳既有的點餐、送收餐，亦能給予客人適度舒適空間，都是「服務過程」的一環。

gonna共樂遊 食 · 旅 · 生活（@gonnaeat_gonnaread_）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 1 11:43下午 PDT 張貼

〈gonna EAT〉被網友喻為台北高CP值餐廳，義大利麵自煮醬汁香濃、斜管麵帶勁。陳斯重認為，若單比價格，市面必然有更便宜餐廳，但服務與空間的享受也是造就高CP值餐廳的重要元素。（圖／本報系資料照/姚舜攝）

▶搞定9成負能量 他這麼解釋「奧客」

如果說台灣最美的風景是人，而最奇葩的風景，餐桌上的奧客或許榜上有名。陳斯重曾任以服務著稱的國內知名餐飲集團，多數時間必須直接面對客戶；對於所謂的「奧客」，他是這麼形容，「那些有點情緒失控的客人，都是有原因，而觸發的點可能在於服務過程、餐點或是餐廳訂下的規則」。

他強調，服務並非卑微取悅、奉客戶為超級VIP；而是在處理顧客宣洩過程中，要冷靜地了解客戶埋怨的起始點為何。例如，餐廳的限時規定不只讓顧客有壓力，也容易經常得罪到客人。因此，解決客人情緒失控的方式，就是讓這股不忿發洩一下，再站在對方的角度提供解決方式，如此幾乎能搞定9成的顧客不滿。

排隊文化謂為全球潮流，但盲目的跟風與不理解，也可能因此毀了一個排隊名店。(圖/shutterstock提供)

以〈巴斯克半熟蛋佐酸種麵包〉為例，起初開業時人氣不佳、少有食客點選，但半生熟太陽蛋融合番茄醬汁、鷹嘴豆、西班牙香腸、烤甜椒，再灑帕瑪森起司提味，只要吃過得都讚譽有佳。(圖／本報系資料照/姚舜攝)

▶看透排隊人潮中的盲目 他們真懂吃嗎？

排隊文化謂為全球潮流，從美食甜點、精品聯名到特賣會都能排，徹夜不眠、餐風露宿也不足為奇。陳斯重出身餐飲專科，從事餐飲事業管理多年，亦曾負責國際排隊甜點代理，人氣夯到開賣一小時內即售罄；但在這股排隊熱潮中，他直言，當中不乏有盲目跟風的人。

對於台灣的排隊文化怎麼看？陳斯重思考了一會兒，他先笑稱，「身為餐飲從業人角度，當然很羨慕」，但羨慕過程卻也為品牌擔憂。他解釋，其實在店家面臨大量湧入的排隊人潮情況下，多數無法與顧客好好「溝通」，「大家熟知滷肉飯怎麼吃、一吃就吃好不好吃；但排隊名店往往是國外品牌，就需要多一點『溝通』，讓吃的人大概知道怎麼吃、 怎麼搭配」。

以往稱為食的教育，現今則轉變為「溝通」。但當忙碌取代這一層「溝通」，陳斯重不禁感嘆，顧客也只能依照自己既有的認知品嘗，無法吃到食物的精髓；且無論是服務流程、甚至食物本身都存有風險，品牌後續的影響力持久性令人擔憂。例如，購回後的保存方式不對、適合當天吃卻延放、或是應該搭配什麼飲料一起，導致消費市場開始出現負評。

gonna共樂遊 食 · 旅 · 生活（@gonnaeat_gonnaread_）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 2 5:14上午 PDT 張貼

雄獅旅遊今年8月正式宣佈跨界餐飲成立新品牌，把既有的旅遊資源、藝術文化講堂、咖啡館，結合餐飲新品牌建構出總部新場域。（圖/簡怡欣攝）

▶挑餐廳怎麼不踩雷？祕訣是...

喜愛研究廚藝的陳斯重，過去習慣一周在家下廚4到5次，也不忘四處品嘗美食，透過餐桌社交學習，而他又是怎麼挑餐廳？有哪些訣竅能避免踩雷？他分享，自己算是網路重度使用者，最常使用媒介是社群網站Instagram和Google評論，透過報章雜誌、Instagram了解全球時下流行餐飲風潮，且上述兩種媒介的網友留言也是較為真實的評論。

當然，多年的餐飲管理經驗也是避免踩雷方法，他說，自己不僅對食材很「龜毛」，而食材對應的實際銷售價格也有一定概念；且現今除了能透過書籍、出國赴餐飲學校學習，網路的便利性也提供餐飲學習的另一種管道，不只有食譜，還能直接實作演給你看。

(中時電子報)