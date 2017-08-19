景文科大擁抱大新店 推動大學社會責任實踐計畫

景文科大洪久賢校長(左)聯合耕莘專校黃秉炘副校長(右)與新店區公所林煌源區長(中)為推動「大學社會責任實踐計畫」共同簽訂合作意向書(MOU)。（景文科技大學提供）

景文科技大學、耕莘健康管理專科學校與新店區公所簽訂「大學社會責任實踐計畫」合作意向書（MOU），將大學的資源與研發能量與新店區共享共榮，以高教力量帶動社區發展。

「大學社會責任實踐計畫」合作意向書18日在景文科大設計館4樓國際會議廳舉行，由景文科大校長洪久賢、耕莘專校副校長黃秉炘及新北市新店區區公所林煌源區長共同簽署，並邀請新店地區69里里長出席活動共。

洪久賢表示，透過合作意向書的簽署，景文科大將與新店區公所攜手推動「大新店永續環境再造」、「大新店智慧大學城」、「大新店人文關懷」，以及「大新店產業再造」的合作計畫，期望能帶動與提升社區發展能量。

景文科大以「永續環境、智慧創新、人文關懷及產業再造」為經，以「以大新店（含烏來）環境、經濟、教育、文化及產業」為緯，由學校教師帶領學生，以跨系科、跨團隊的結合力量，透過課程或非課程形式，藉師生走入社區，推動盤點發掘及解決在地議題、增加學生對區域之認同感與向心力，進而結合地方政府或產業資源，共同促進在地產業聚落發展與社區文化傳承。

景文科技大學多年積極經營，擁有豐富專業人力、研發能量以及執行力，對於新店地區永續環境改造、在地產業再造以及在地人文關懷有其不可推卸的社會責任，多年來景文科技大學協助地方辦理各項服務活動不遺餘力，如社區環境教育推廣、創新碧潭改造計畫（新店溪遊記）、詠愛碧潭水岸傳情、新店和美山賞桐趣、安心影展等；為落實深耕在地社會責任，跨域組成「大新店社區產業再造團隊」，並連結新北市環保局、新店區公所、地方協會、里長里幹事、家扶中心及產業，共同為新店社區居民打造「安全、健康、舒適、貼心、永續」生活環境。

(旺報)