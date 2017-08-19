「中華台北」令人失望 FISU主席重申奧會模式

國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛（Oleg Matytsin）19日出席台北世大運官方記者會。（黃世麒攝）

2017台北世大運今晚開幕，國際大學運動總會（FISU）、北市府官員今早一起出席記者會，宣布本屆賽會統計數字。FISU主席Oleg Matytsin也在致詞時重申，FISU是奧會體系下的組織，雖然知道很多人對於「中華台北（Chinese Taipei）」的名詞感到失望，但仍要遵守規則。

據統計，此次台北世大運有141代表隊參賽，包括7746位選手、3796代表團職員；而截至昨晚，累積抵達隊伍達119國，共5477位選手、2619職員。

Oleg Matytsin在致詞時首先表示，台北世大運作為今年全球最大的運動賽事，他認為台北市這次已經展現出非常完整的東道主精神，尤其台灣的人情味可說是達到「金牌水準」。此外，中華隊是各代表團人數最多的隊伍，相信觀眾也會熱烈加油。

接著他指出，FISU是奧會體系下的組織， 即使很多人對中華台北的名詞感到望，但要遵守奧會規則，這也是為什麼要使用中華台北特定的旗幟和隊徽。

Oleg Matytsin說，世大運還有一個重要性，希望在賽事中對學生造成正面影響、有助未來發展，這也是台北世大運的功績，來自各國的選手隊職員回到母國之後，成為商界、政界、體育界人物，都是帶著一部分台北回去。

他最後呼籲，希望媒體可以多多報導賽事和選手的正面故事，發展普世皆存的價值，例如，尊重規則就很重要。

會後有來自美國的媒體提問表示，英文版媒體手冊原本都將台灣（Taiwan）稱為中華台北（Chinese Taipei），何以後來部分涉及地理名詞部分改回Taiwan？Oleg Matytsin回應，FISU先後與中華台北大專體總、組委會、各國代表團清楚表達過要尊重奧會規則，中華台北的大專體總也同意。

因此，Oleg Matytsin強調，這次媒體手冊「不是更改內容」，就地理名詞部分找尋最好的解決辦法，讓所有參與者可以了解正確資訊，但正式名稱仍會照正式規章，台北組委會也很清楚這點，未來對於已發布的內容，也不會再做更動。

(中時)