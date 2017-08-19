陳金德二度請辭獲准，林全：減少無謂爭議

行政院長林全（左二）表示，中油董事長陳金德請辭獲准，減少爭議，現在看問題不要從咎責來看，應該從危機管理來看。（盧金足攝）

815全台大停電，造成經濟部長李世光與中油董事長陳金德相繼辭職，行政院長林全今天（19日）表示，第一時間陳金德即提出辭職，後來因他的發言引發爭議，他對這事情被無謂的擴大，希望還是用辭職來減少爭議，現在看問題不要從咎責來看，應該從危機管理來看，下午他也將到台中火力發電廠為努力的同仁加油打氣。

林全上午到台中市府出席中彰投苗首長協力成長營時，會前受訪時表示，8月15日大潭電廠事件跳電之後，陳金德第一時間就報告說他要負起責任，要準備請辭，但當初考慮到真相未完全釐清，也涉外包廠商的問題，中油公司不能沒有主持人，必須留下來處理這些問題。

「鞏固領導的體制，才沒有第一時間讓陳董事長辭職」，林全說，追究責任，第一個是政治責任部分，經濟部長李世光表示負起政治責任，至於事後管理的責任，以及執行方面的責任，釐清後再來處理。

對昨天陳金德再次提出他要辭職，林全指出，原因是考慮他對外表示的意見引起不同爭議，這事情被無謂的擴大，他希望還是用辭職來減少爭議，「我們也考慮到他的想法，確實也有助於讓國內爭議能夠減少」，所以就同意他的辭職，後續事情再來找公司的董事長，趕快把公司穩定做好。

媒體追問下午去台中火力發電廠，是否為安定民心？林全說，確實面對幾個危機，供電上包括和平電廠的倒塌，及之後台中火力發電廠的破管事件等等，可以看出台電很多同仁在遇到這些危機上都處理的非常好，不要因為供電的意外危機，造成努力工作的同仁沒有被受到肯定，所以他特別到台中火力發電廠打氣。

對停電咎責方面，林全強調，必須等事情的釐清，當然這事件看起來是中油天然氣整個供輸和外包廠商之間的問題所造成影響，但看問題不要從咎責來看，應該從危機管理來看，到底怎麼做會更好。

林全表示，未來要做的更好，整個系統責任問題能為未來供電系統的穩定性，能做更好的檢討，目前處理方向不是從咎責來處理問題。

此外，勞工部長林美珠昨天在召開基本工資審議委員會會議時，接一通神秘電話，是否是22K才會通過的關鍵？林全反問「你要問她是誰？那個高層？我沒有聽過有這個事情」，審議委員會林部長是主席，尊重審議委員會的決議，她也不需要去打任何電話，也不需要任何人去表示意見。

林全說，如果行政院表示意見，也不需要在會場表示意見，根據馬政府過去的紀錄看，審議委員會的意見，行政院後還是有同意不同意的責任，所以這部分沒有這個必要，笑著對媒體駁斥，「你剛講的這部份應該是假新聞」。

(中時)