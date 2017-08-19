掛號針灸兼賣毒 落枕毒男慘被逮

楊嫌（左）手上拿著大包中藥落網。（徐養齡翻攝）

新竹市楊姓男子18日為了低調販毒，選在人多擁擠的中醫診所交易，還順便掛號看落枕，不料警方早收到線報，埋伏在出入口，楊嫌針灸完拿著1大包中藥走出，見到警方本來想開溜，但落枕太痛只好作罷，狼狽落網。

警方調查，56歲楊姓男子是地方毒品人口，毒品前科累累，但被抓多次反而有恃無恐，變得更精於躲避警方查緝，住處及交易地點飄忽不定，造成警方跟監不易。

昨天楊男為了掩人耳目，交易毒品時特別選在1間掛號人潮洶湧的中醫診所，與買家林姓男子約在診所1樓交易，楊還順便掛號做針灸，醫治落枕疼痛，排隊時接到買家電話，火速下樓交易再回去排隊，看完還領了1大包藥回來。

只是楊嫌萬萬沒想到，市刑大警方早就收到線報，派出1組4人前往跟監，其中1名刑警還喬裝成病患，掛號後跟蹤楊嫌上2樓診區，待楊嫌針灸完走出診所，警方一擁而上將他逮個正著，嚇得楊嫌手上1大包中藥差點掉在地上。

警方在楊嫌身上起出海洛因及安非他命共11小包，他滿臉無奈直呼「超倒楣！」指日前才以3萬元買了一批貨，沒想到這幾天想大肆買賣卻得了落枕，陰錯陽差被警方抓包，埋怨「落枕還沒好，頭又更痛了！」

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(中時)