外交衝突開打 55年前那場中印邊境戰爭

四年前，大陸邊防部隊拉布條，呼籲印度軍方撤回其邊境內。（圖/美聯社）

在早期尚未有明確的邊界觀念以前，由於中國與印度之間，橫著總長近2,000公里、總面積超過12萬平方公里的區域，再加上海拔六、七千公尺以上的喜馬拉雅山脈，讓兩國居民多半靠著習慣來界定界線。一直到英國控制印度後，逐漸將控制力往北擴張，1846年東印度公司贏得第一次英國錫克戰爭，建立了查漠-克什米爾土邦，佔領了這次的爭議區域之一：拉達克地區（Ladakh），隔年印度測量局單方面將該地劃歸英屬印度，而未知會清廷。

中共建政後，印度政府對於其派軍控制西藏一事表達不滿，並趁著韓戰爆發，大陸無法南顧之際，北上實質佔領達旺地區。印度對於與中國的邊界劃分，堅持採用對自己有利的麥克馬洪線（McMahon Line），並在1953年以此為根據，持續北上佔領約九萬平方公里的土地，時為大陸國務總理的周恩來，曾多次在國際場合與印度總理尼赫魯（Pandit Jawaharlal Nehru）商議，卻始終不得要領，再加上又遇到達賴喇嘛出逃至印度，讓邊界和喜馬拉雅山區更加混亂，零星的衝突和越界不斷出現。

A painful remembrance: 1962 Sino-India war and lessons India learnt

時為大陸國務總理的周恩來（圖右），前往印度訪問尼赫魯（圖左）。（圖/大陸網站）

1962年尼赫魯宣布前進政策，勒令印軍越過「麥克馬洪線」，在越界地區設立數百個軍事哨所，引發大陸官方強力譴責，後在毛澤東批示下，解放軍西藏軍區和新疆軍區部隊，分別從中印邊境東段和西段進行反擊，投入約3萬多名部隊，對上印度王牌軍- 陸軍第四師，第一階段向藏南和達旺推進，打敗駐守的印度陸軍第7旅，印軍陣亡832人、被俘1,065人。一個月之後，印軍向中印邊境東側的瓦弄發動進攻，卻反遭解放軍包夾圍攻，最終在邦迪拉、中國-不丹國界線和西段邊界，遭遇大幅度的挫敗。多支部隊遭擊敗和俘虜，第62旅旅長豪爾·辛格准將更被擊斃，傷亡與被俘的印度士官兵多達8千餘人。

先前由大陸外交部公布的中印邊界圖。（圖/大陸外交部）

事實上，雖多年有邊界糾紛，但中國與印度的軍事交流仍持續不斷。（圖/美聯社）

遭遇多點挫敗的印度政府，連忙向美國甘迺迪政府求援，希望美國能派遣戰機駐印，並提供印度軍方更先進的雷達偵測設備，同時提供兩個中隊的轟炸機，以對中國境內基地和機場進行轟炸，但最終美國並不想擴大爭端，僅派出軍事顧問和運輸機赴印度，給予其物資上的援助。而在戰鬥上取得優勢位置的大陸，卻在11月單方面決定向北後撤20公里且停火，將繳獲的武器、軍車和軍用物資交還印方。

去年中印兩國聯合舉行反恐軍事訓練，解放軍將領慰問印度軍隊。（圖/美聯社）

外界普遍認為，當年毛澤東會選擇停戰後撤，恐怕有三點主要原因：國內面臨大飢荒、高原地形不利於補給和國際孤立。當時的中國處於處於三年困難時期，國內糧食和經濟難以支持長期戰爭，更別說中印邊界多為高山高原地形，以當時的交通動線，解放軍很難維持駐軍和佔領，更別說因韓戰與美國交惡、又因立場和蘇聯（USSR）分裂，當時的中國大陸在國際上處於被孤立的位置，都讓毛澤東在取得初期勝利後，選擇撤回並停戰。

但如今，無論是軍事力量、交通運輸或國際地位皆已非吳下阿蒙的大陸，面對印度再次的邊界對峙衝突，在外交與零星衝突階段後，是否會真的如55年前一樣，選擇以快打取勝的方式，給印度政府一個「教訓」，也讓國內輿論有一個平衡點，或是會選擇以長時間談判的方式，跟印度繼續耗下去，將是除北韓之外，國際社會另一個擔憂和關注的焦點。

(中時電子報)