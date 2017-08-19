世大運》倒數1天-中華棒球完成2連霸呼聲高

中華棒球隊總教練郭李建夫，作好準備帶領中華隊完成金牌2連霸使命。(本報系資料照)

棒球與籃球是2017世大運兩項國人最關切的項目，有著這兩個項目贏(金牌)，本屆世大運就贏的重大使命，尤其中華棒球代表隊本屆以衛冕者姿態，於自己國家爭奪金牌「2連霸」，將是本屆世大賽的重頭好戲。

世大運於1993年第17屆首度於美國舉辦，但只維持兩屆(冠軍都是古巴)，直到2015年光州與2017台灣才再被列入自選項目，重返世大運。中華隊與日本隊上屆光州世大運因雨停賽緣故，兩隊同以4戰全場並列第1，中華隊本屆將在自己國家尋求2連霸與「唯一冠軍」，絕對是本屆世大運最受注目的比賽項目。

本屆世大運有中華、韓國、捷克、法國、日本、美國、墨西哥與俄羅斯8隊參賽，8月20日至23日進行分組預賽，25、26日進行分組排名賽，27至29日進行4強賽爭冠，中華預賽與捷克、法國及韓國同在A組。

中華與日本光州世大運並列第1，韓國獲得第3，本屆這3支球隊仍是看好拿下金、銀、銅強隊。中華隊預賽20日首戰法國、22日第2戰對捷克，23日第3戰對韓國一役，預料將是分組第1之爭，且韓國隊本屆陣中有韓職地域選秀三星獅第一指名的左投崔採興助陣，中華隊需小心提防。另捷克陣中有不少在美國就學的大學生，實力不可小覷。

蘇智傑是上屆光州世大運班底，本屆改以職棒球員身分參賽，為中華隊攻擊主力大將。(圖：統一獅球團提供)

同樣前來衛冕的日本隊，本屆徵召各大學好手前來參賽，陣中也有明治大學王牌投手齊藤大將與變化球威力十足的左投東克樹，仍是中華隊尋求「2連霸」的最大強敵，不過，中華隊為將金牌留在自己國家，也派出最堅強陣容應戰，徵召了上屆冠軍班底、現是中華職棒球員好手統一獅內野手蘇智傑、Lamigo桃猿捕手張閔勛、以及富邦悍將投手陳明軒，另還有在中職選秀會被挑選的準職棒球員岳東華、兄弟檔陳重羽與陳重廷，已作好奪金完成2連霸的準備。

林安可將是中華隊問鼎2連霸的主力投手之一。(周鎮宇攝)

中華隊已排好預賽前兩戰先發投手，對法國之戰由呂彥青打頭陣，對捷克之戰派陳明軒掛帥，預賽最重要的對韓之戰，為避免韓國情蒐，暫不宣布，但推測，在熱身賽曾主投5局只被擊出1支安打的林安可，可能扛起這場中、韓大戰先發重任。

(中時電子報)