世大運》倒數1天-中華棒球完成2連霸呼聲高
棒球與籃球是2017世大運兩項國人最關切的項目，有著這兩個項目贏(金牌)，本屆世大運就贏的重大使命，尤其中華棒球代表隊本屆以衛冕者姿態，於自己國家爭奪金牌「2連霸」，將是本屆世大賽的重頭好戲。
世大運於1993年第17屆首度於美國舉辦，但只維持兩屆(冠軍都是古巴)，直到2015年光州與2017台灣才再被列入自選項目，重返世大運。中華隊與日本隊上屆光州世大運因雨停賽緣故，兩隊同以4戰全場並列第1，中華隊本屆將在自己國家尋求2連霸與「唯一冠軍」，絕對是本屆世大運最受注目的比賽項目。
本屆世大運有中華、韓國、捷克、法國、日本、美國、墨西哥與俄羅斯8隊參賽，8月20日至23日進行分組預賽，25、26日進行分組排名賽，27至29日進行4強賽爭冠，中華預賽與捷克、法國及韓國同在A組。
中華與日本光州世大運並列第1，韓國獲得第3，本屆這3支球隊仍是看好拿下金、銀、銅強隊。中華隊預賽20日首戰法國、22日第2戰對捷克，23日第3戰對韓國一役，預料將是分組第1之爭，且韓國隊本屆陣中有韓職地域選秀三星獅第一指名的左投崔採興助陣，中華隊需小心提防。另捷克陣中有不少在美國就學的大學生，實力不可小覷。
同樣前來衛冕的日本隊，本屆徵召各大學好手前來參賽，陣中也有明治大學王牌投手齊藤大將與變化球威力十足的左投東克樹，仍是中華隊尋求「2連霸」的最大強敵，不過，中華隊為將金牌留在自己國家，也派出最堅強陣容應戰，徵召了上屆冠軍班底、現是中華職棒球員好手統一獅內野手蘇智傑、Lamigo桃猿捕手張閔勛、以及富邦悍將投手陳明軒，另還有在中職選秀會被挑選的準職棒球員岳東華、兄弟檔陳重羽與陳重廷，已作好奪金完成2連霸的準備。
中華隊已排好預賽前兩戰先發投手，對法國之戰由呂彥青打頭陣，對捷克之戰派陳明軒掛帥，預賽最重要的對韓之戰，為避免韓國情蒐，暫不宣布，但推測，在熱身賽曾主投5局只被擊出1支安打的林安可，可能扛起這場中、韓大戰先發重任。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範