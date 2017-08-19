吳敦義明就任 朱立倫：在野團結監督政府

吳敦義明日就任國民黨主席，新黨卻喊出不跟國民黨合作，新北市長朱立倫19日受訪時表示，台灣民眾希望泛藍在野黨能扮演很好的監督力量，不管是國民黨、新黨、親民黨或是很多在野黨，大家能共同團結在一起，好好監督政府，也許有一些意見不同，但他相信吳主席、郁慕明主席都有這樣的智慧，讓大家能夠團結在一起。

外傳副主席將由林中森來接任，朱立倫強調，尊重主席決定， 明天吳主席會有宣布，最重要的就是把整個黨內的改革，以及很多重要的工作做好。

(中時)