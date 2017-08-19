《荼靡》《守護寶地》入圍首爾電視電影獎
2017韓國首爾電視節日前公布入圍名單，客家電視台單元劇《守護寶地》及植劇場《荼靡》雙雙入圍電視電影獎，是台灣唯二入圍代表。
《守護寶地》單元劇改編自小魯文化出版、作家周姚萍《守護寶地大作戰》一書，內容敘述小五生「寶弟」如何與村民團結一心，抵擋不當土地開發，由杜以謙、李辰翔、徐麗雯、沈詩芸、陳淑芳等人主演。在劇中飾演養殖虱目魚的漁民，有不少裸上身在魚塭工作情節的李辰翔，為了演活漁民一角、保持黝黑膚色，李辰翔只好一看到陽光就趕快脫衣日曬，也讓人見識到他因為酷愛衝浪而練出的健美體態。
本單元劇以小孩的視角，帶著俏皮、詼諧，點點滴滴據實地呈現出農漁村面對工業政策所發生的問題，與所帶來的土地徵收衝擊，以及家庭原有的父母婚姻關係變化、家人失業或遠地赴任等問題。韓國首爾電視節預計於9月7日（四）在韓國KBS電視台音樂廳（KBS Hall）舉行頒獎典禮。
(中時)
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