台灣科教平台引進大馬 「打Game寫作業」獲華校師生好評

「Fun轉教育，Fun轉學習 - PaGamO馬來西亞啟動典禮」19日在吉隆坡冼都中文華小舉行。（幫你優BoniO提供）

「Fun轉教育，Fun轉學習 - PaGamO馬來西亞啟動典禮」19日在吉隆坡冼都中文華小舉行，由馬來西亞教育部副部長張盛聞主持，幫你優公司執行長、台灣大學電機系葉丙成教授，以及馬來西亞華校教師會總會主席拿督王超群、馬來西亞華文理事會主席拿督王鴻財等人共同見證，與馬來西亞校長職工會總會長王仕發校長、馬來西亞國民型華文中學校長理事會主席陳德祥校長、吉隆坡中華獨立中學張梅蓮副校長、FlipEdu董事經理彭德生簽署合作備忘錄，啟動PaGamO遊戲學習平台在馬來西亞華校，導入台灣的創新遊戲式學習技術，讓馬來西亞師生也能翻轉課堂Game中學。

「PaGamO多人在線遊戲學習平台」由台大電機系教授葉丙成帶領開發，目前，全台已有1萬2千名中小學老師引進課堂，協助超過40萬名學生找到學習熱情與自信。

2016年，馬來西亞斗湖巴華中學首度導入PaGamO，將回家作業變成遊戲中的任務，該校校長李愛玲表示，PaGamO學習平台在校廣受學生歡迎，下課時常可以看到學生在電腦教室和圖書館「打Game寫作業」，成功激發學生的學習動機；目前除了正式納入作業成績採計，今年7月舉辦的PaGamO英語電競大賽，更帶動全校的學習氣氛。

葉丙成表示，期望能夠將台灣開發的創新遊戲式學習科技，幫助全世界更多孩子增加學習熱情，「我們即將導入馬來西亞1298所華文小學，81所國民型華文中學，以及61所獨立華文中學，讓更多華人孩子有機會藉由遊戲愛上學習！」

馬來西亞教育部副部長張盛聞自5月起推動「減少不必要作業簿」政策，為響應政策，許多馬來西亞中小學生即將開始使用台灣的教育科技平台PaGamO ，讓學生有更多元、更有動機的學習，期待能夠藉由多元學習方式，提升學生學習自主性。

抱持著能協助世界上更多孩子熱愛學習的初衷，今年PaGamO在西馬展開試點計劃，對象為吉隆坡中華獨中、公教中學、崇文華小、冼都華小等四所當地標竿學校。其中吉隆坡中華獨中是馬來西亞頂尖學府，試點計畫開跑1個月，全校有超過60%學生使用，各科老師每週在PaGamO平台上設置的超過10個任務作業，短短兩週內大部分學生就已完成300題題庫，追著老師要更多題目。學生主動要求老師出作業可說是前所未聞，PaGamO導入後帶來的課堂新風景，也讓馬來西亞老師們驚豔不已。

在19日舉行的啟動典禮上，幫你優公司也正式宣布與當地出版社FlipEdu攜手合作，在PaGamO平台上提供馬來西亞華校70萬名學生多元優質的學科題庫，協助老師輕鬆翻轉課堂，激發學生學習動機。

(旺報)