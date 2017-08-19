偶像女星遇這件事 只有爽快1分鐘
陳奕與魏蔓主演的台視、三立週日偶像劇《噗通噗通我愛你》，本週日（20日）劇情有場落水戲，陳奕英雄救美，「雙蔓」水中狂叫。
這場戲在36度高溫下拍攝，但演員在落水那一刻卻嘶吼狂叫，原來水池的水來自山泉溪水，魏蔓猜大概水溫只有5度，也難怪一下水就聽到慘叫聲，所以大家下水的快樂只有1分鐘，因為溫差太大而直打哆嗦，鏡頭一移開就開始抖抖抖，腳感覺都快抽筋。
兩位女星也顧不得美不美，因為在落水後呈落湯雞，連瀏海都塌了，他們笑說好在有擦防水妝品，而且眼睫毛沒有掉，陳奕還開玩笑說：「水戲就別要求妝髮了，訣竅就是別讓瀏海變成海帶就好。」
由於在水中因拍攝泡許久，陳奕說自己都快失溫，而且唇也變紫，陶嫚曼知道自己泳技最差，雖然池水不深，但她還是裝可憐先拜託陳奕說：「如果我滑倒你還是要先救我，因為我真的不大會游泳。」
陳奕為了不負眾望，在開拍前還秒學一下游泳，「我最擅長的是蛙式，但在現場拍攝時導演要求自由式，所以我秒學了一下，只好現學現賣，導演一喊卡，從沒看過3秒自由式加3秒蛙式的泳姿，連我都好奇怎會練出了新泳姿，上自由下身蛙式的絕技。」
(中時)
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