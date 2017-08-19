食安檢舉獎金未發放？市府：裁罰未確定
台中市清水區力勤農產公司涉嫌販售逾期肉品案，傳出檢舉人尚未領得「檢舉獎金」，引發疑慮。台中市政府衛生局澄清，衛生局在事後對業者重罰1200萬，其中「吹哨獎金」350萬已發放，但因力勤不服提起訴願，「檢舉獎金」須待業者繳納罰鍰後才能核發。
台中市衛生局指出，市府接獲力勤公司檢舉案後即展開稽查，除在現場查封「冷凍去骨豬肉」、「冷凍豬腸」及「冷凍雞腿」等疑慮產品，外縣市部分也下架退回逾期肉品總計1萬6千多公斤，衛生局並陸續開立罰鍰共計1200萬元，以示重懲。
當初政府為捍衛食安、鼓勵檢舉人協助取締業者違法行為，修訂相關法令，依法檢舉人應可分別領取「吹哨獎金」及「檢舉獎金」，現在卻傳出檢舉獎金尚未發給的情況，衛生局強調，「吹哨獎金」共350萬元日前已由市長林佳龍頒發給檢舉人，這部分沒問題。
至於占行政罰鍰70％的「檢舉獎金」至今未發放，衛生局指出，力勤已依法提出訴願，日前經訴願審議委員會審議，決定原處分罰鍰部份撤銷並於60日內另為適法處分、其餘訴願駁回，衛局將待收到決定書後另作適法處分，但未來還可能有行政訴訟程序供其救濟，必須等行政處分案確定並成立、且衛局收繳罰鍰後，才會發放檢舉獎金。
(中時)
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