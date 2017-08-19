日宣布引進陸基神盾系統 抵禦北韓威脅
美國參謀長聯席會議主席鄧福德上將和日本政府同意共同合作來強化日本導彈防禦，日本宣布會引進陸基神盾系統，強化抵御北韓的導彈威脅。
美國之音19日稱，參謀長聯席會議主席鄧福德上將在東京說，他和日本防衛省統合幕僚長河野克俊以及日本首相安倍晉三的會晤重申了美國和日本「極其強健的兩軍關係」。
鄧福德將軍星期五說，「我認為，這可能是我所訪問的最為重要的地方了。有鑒於金正恩近日的舉動，我們要確保盟國對於我們的整體政策以及這一政策的軍事層面沒有疑惑。」
鄧福德上將於本週稍早分別和中國以及韓國領導人在北京與首爾會談後，來到了日本。他說，他把這次訪問中國獲取的一些觀點提供給了日本首相安倍晉三，同時也聚焦於北韓事務的挑戰以及美國、日本和韓國軍方處理這項威脅必要的三邊努力。
鄧福德上將解釋， 「我認為盟國和朋友之間完全透明公開是重要的，所以我想讓他(安倍晉三)知道我與中國對話的本質。」
日本防衛省說，平壤最近一系列的彈道導彈發射後，防衛省加速做出決定，佈置神盾系統，因此防衛省會尋求下一個財政年度的預算來支付系統設計的費用。
(旺報)
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