MLB》金鶯和天使大演全壘打秀！再見滿貫炮作結
單場三響炮已經是了不起的成就，若第3支全壘打是支再見滿貫炮，更是價值連城，金鶯強打曼尼馬恰多(Manny Machado)今(19日)對戰天使時，就繳出這不可思議的成績單，率金鶯一路從5比0落後緊追，最後反以9比7勝出，驚人的是，全壘打是兩隊得分唯一方式，他們加起來共得16分，都靠全壘打取得。
此役比賽前段，儼然是天使的全壘打秀。1上由普侯斯(Albert Pujols)打響第一炮，與卡洪(Kole Calhoun)聯手「背靠背」開轟；接著2上克隆(C.J. Cron)和寇瓦特(Kaleb Cowart)，也分別貢獻1發全壘打。靠這4發全壘打，天使一度以4比0領先。
不過金鶯可非省油的燈，2下去年美聯全壘打王川波(Mark Trumbo)扛出陽春炮，3下約瑟夫(Caleb Joseph)和馬恰多接連開轟，用3發全壘打瞬間把落後縮小到只差1分。但此役天使宛如把金鶯先發海利克生(Jeremy Hellickson)當大魯閣打，5上再靠卓奧特(Mike Trout)2分炮，把差距拉開到3分。
比賽到這，接著就全看馬恰多一人表演了！他5下回敬一發陽春炮，助金鶯追到2分差，接著雙方第6到第8局火力冷卻，戰到9下時，金鶯還以2分落後。此時奇蹟出現，金鶯靠2安和1保送，攻占滿壘，第5度上場的馬恰多毫不客氣，從米多頓(Keynan Middleton)手中轟出石破天驚的再見滿貫炮。
這一轟是馬恰多生涯第3發再見轟，繼去年8月7日後，再度有單場三響炮的驚人演出，他也成為史上第3名以再見滿貫炮寫下三響炮的球員，他此役5打數3安都是全壘打，包辦全隊最多的7分打點。馬恰多神人般的表現，也讓普侯斯追平非美國出生球員最多轟紀錄的第609轟，成了徒留遺憾的空響。
(中時電子報)
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