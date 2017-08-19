男神會球神 張睿家與偶像郭泓志相見歡

張睿家（右）和偶像郭泓志相見歡。（周子娛樂提供）

張睿家擔任開球嘉賓。（周子娛樂提供）

張睿家專注看自己丟出的球。（周子娛樂提供）

富邦悍將18日晚邀陽光男神張睿家為主場開球，這是張睿家第3度開球，因為前2場各因暴雨和颱風延期，昨晚終於順利開球，讓張睿家開玩笑說自己差點不陽光啦。

張睿家曾向富邦球團表示，自己最崇拜的球員是郭泓志，沒想到富邦球團特別安排郭泓志與他練球，讓他在和郭泓志對接球時流露出非常興奮而且緊張的球迷情緒，張睿家開心說：「很感謝雨神幫忙，不然就遇不到我的偶像郭泓志了。」

練球時郭泓志對張睿家說用力投就對了，結果張睿家果真投得非常用力，投出多顆暴投，讓郭泓志一直撿球，張睿家說：「一直讓我的偶像撿球，真的很不好意思，他在道奇隊的時候防禦率只有1.20超殺，我也是運動員出身，很欽佩郭泓志不死鳥的精神，值得效法。」

張睿家正式上投手丘開球時仍投出暴投，張睿家說：「偶像說要用力投，而且我很擔心會投出地瓜球，沒想到反而太用力，看來我比較適合當打擊手。」昨晚富邦以4:3擊敗中信，富邦球迷大讚張睿家投球超帥，是球隊的福星。

張睿家目前正拍攝搜狐超級網路劇《動物系戀人阿》，他在戲中飾演無往不利的獵豔高手-秦浩，不同於以往高富帥角色，張睿家認為秦浩反映了大多數男性在面對愛情和婚姻時會有的態度與煩惱，讓正值適婚年齡的張睿家笑說，現在詮釋秦浩也許是最好的時機，尤其是他與鍾欣潼(阿嬌)和隋棠將會有許多錯綜複雜的感情戲，又是第一次與瞿友寧導演合作，張睿家很期待新角色能帶給觀眾全然不同的感受。

(中時)