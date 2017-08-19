辛辛那提網賽》爆冷! 球王納達爾不敵澳洲壞小子

「蠻牛」納達爾意外落馬。(美聯社資料照)

下周即將登頂的西班牙「蠻牛」納達爾，辛辛那提網賽19日男單卻意外落馬，2比6、5比7不敵澳洲壞小子基瑞歐斯(Nick Kyrgios)，無緣4強。儘管無緣繼續挺進，但提前出局不會影響他下周重返世界第1。

辛辛那提網賽在費德勒、英國球王莫瑞(Andy Murray)、「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka)以及喬科維奇(Novak Djokovic)紛紛因傷缺陣下，納達爾原本被看好能輕鬆封王，卻卻跌破眾人眼鏡不敵澳洲壞小子，8強止步。

納達爾坦言自己表現並不理想，「沒有藉口，我的確沒有打好。」不過這並不影響納達爾重返球王寶座，將是他睽違3年再度登頂，「經過這幾年，能夠成為世界第1是令人難以置信的。對我來說也是很美妙的成就。」

冠軍呼聲最高的「蠻牛」落馬之後，4強對戰組合為基瑞歐斯交手西班牙費瑞爾(David Ferrer)，大會第7種子保加利亞好手狄米卓夫（Grigor Dimitrov）迎戰美國好手伊斯內（John Isner），爭奪最終決賽門票。

(中時電子報)