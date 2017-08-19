世大運今開幕 傳IS成員入境台灣

在新北市新莊舉行的男子足球賽中，就有維安特勤人員在場邊巡視。（陳信翰攝）

世大運開幕式地點台北田徑場。（台北市體育局提供）

(13:40補充 北市警人力配置與防範無人機攻擊)世大運今晚開幕，但昨天竟傳出有疑似「伊斯蘭國」(IS)成員入境，台北市勞動局表示，已通報警政和國安單位。世大運維安處指出，目前相關情資由國安局整合判斷。

北市勞動局昨接獲外籍移工通報，指出經常接觸的外籍移工生活圈中，疑似有恐怖組織成員，以移工身份進入台灣，勞動局也馬上通報相關單位注意，但並不確定是否為「伊斯蘭國」成員。勞動局表示，昨天接獲與IS相關情資，第一時間就通報維安相關單位。

北市警察局指出，世大運開幕維安警力，共計出動5600個人次。由外而內分為3層封鎖線，第1層用交通改道牌做外圍管制，非持大會證件人員、車輛均不得進入；第2層由憲兵、維安特勤等人巡檢；第3層設有安檢點，結合嗅覺式爆裂物偵測器。另因應可能的無人機攻擊，中科院支援防禦系統，北警局成立攔截槍的專責小組。

(中時電子報)

世大運災害防救與反恐演習，台北田徑場前陣子在周邊預演，模擬歹徒挾持人質，由憲兵特勤隊進行攻堅。（中時資料照）