世大運今開幕 傳IS成員入境台灣
(13:40補充 北市警人力配置與防範無人機攻擊)世大運今晚開幕，但昨天竟傳出有疑似「伊斯蘭國」(IS)成員入境，台北市勞動局表示，已通報警政和國安單位。世大運維安處指出，目前相關情資由國安局整合判斷。
北市勞動局昨接獲外籍移工通報，指出經常接觸的外籍移工生活圈中，疑似有恐怖組織成員，以移工身份進入台灣，勞動局也馬上通報相關單位注意，但並不確定是否為「伊斯蘭國」成員。勞動局表示，昨天接獲與IS相關情資，第一時間就通報維安相關單位。
北市警察局指出，世大運開幕維安警力，共計出動5600個人次。由外而內分為3層封鎖線，第1層用交通改道牌做外圍管制，非持大會證件人員、車輛均不得進入；第2層由憲兵、維安特勤等人巡檢；第3層設有安檢點，結合嗅覺式爆裂物偵測器。另因應可能的無人機攻擊，中科院支援防禦系統，北警局成立攔截槍的專責小組。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。