PGA》季賽最後1戰晉級 潘政琮Wyndham賽T66
美巡(PGA)2016-17球季最後1場季賽Wyndham錦賽，今(20)打完第2輪取總桿137桿(-3)共85位選手(含並列)晉級最後兩輪決賽，旅美好手潘政琮次輪僅交出平標準桿70，有驚無險以並列第66的最低門檻晉級。兩位美國選手阿莫與辛普森，同以127桿(-13)並列領先。
去年10月進軍美巡的潘政琮，菜鳥球季總計參賽27場，加上Wyndham錦標賽，總計12場晉級，其中農保公開賽獲得並列第2、RSM菁菁英賽並列第6、旅行家錦標賽並列第8，本季累計獎金超過120萬美元，對1位新人來說，已在水準之上，由於本季獎金榜篤定位居前120，確定2017-18球季繼續擁有美巡大部分比賽參賽資格。
美巡季賽打完Wyndham錦標賽後全部結束，下周起展開4場聯邦快遞盃季後賽，首戰北方信託高球賽於下周4登場，目前聯邦快遞盃積分榜排名第85的潘政琮，確定可以參加這場比賽。
(中時電子報)
關鍵字：錦標賽
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