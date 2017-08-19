遵守奧會規則 FISU主席：我知道很多人不喜歡「中華台北」

國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛（Oleg Matytsin）19日出席台北世大運官方記者會。（黃世麒攝）

國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛（Oleg Matytsin）19日表示，他知道台灣有很多人不喜歡「中華台北」這樣的稱呼，但他強調，FISU是隸屬於奧會旗下組織，必須遵守奧會規則，根據過去名古屋決議，因此才會有「中華台北」特定的旗幟與隊徽。

(中時)