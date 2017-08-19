重要職位全被派系把持 謝金河：大選嚐苦果

蔡政府推動非核家園，深受限電危機考驗。(資料照)

全台大停電讓全民對執政黨不滿情緒升高到最高點，但是，經濟部長，中油董事長下台，是否就可以止住沸騰的民怨？對此，財信傳媒董事長謝金河表示民進黨的綠電計劃，包括太陽能，風力發電，或者是離岸風力發電，都是口號喊得大聲，執行力弱。民進黨已完全執政，這時關鍵的問題全在用人，如果重要職位全被派系把持，民眾的怨言，執政者視若無睹，那麼，2018的縣市長選舉，或是到2020的大選，民眾的怒吼，執政者就會嚐到苦果。

謝金河表示「用人格局決定執政者的高度」，最近在大停電風波後，執政團隊連失兩員大將，蔡總統在民進黨中常會的記者會向國人道歉，可以感受到她承載著十分沈重的壓力。在沒有執政之前，小英的智庫團隊就有一套非核家園的綠電政策，但是紙上談兵跟現實有很大差距。

小英政府從未整頓台電，過去民進黨在野，把台電人謀不臧，利益糾葛得狗血淋頭，現在執政了，只把朱文成內升為董事長，其餘組織改造調整，打破利益糾葛的事，什麼也沒有做。至於中油，派任陳金德當董事長，只是讓人覺得這是派系分贓。

至於綠電計劃，包括太陽能，風力發電，或者是離岸風力發電，都是口號喊得大聲，執行力弱。像未來天然氣發電會占5成以上，但是，燃氣儲槽，接收站建設都有所不足。還有擺在眼前的是，台灣過去都著眼於設電廠，沒有投資電網，造成電力的浪費，一直沒有人去面對。

這次前瞻計劃，也沒有把電力，電網投資列為重點。政府的公共建設，至少要讓水力，電力供應不虞匱乏，若是台灣像緬甸一般，動輒停電，如何發展產業？謝金河表示民眾的怨言，執政者視若無睹，那麼，2018的縣市長選舉，或是到2020的大選，民眾的怒吼，執政者就會嚐到苦果。

(中時電子報)