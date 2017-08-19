金鑛咖啡21門市暫停營業 召回員工教育訓練
連鎖品牌金鑛咖啡先前傳出不再販售烘焙麵包消息已獲證實，金鑛咖啡有飲品（咖啡）、西點（蛋糕）、烘焙（麵包） 3條產品線，因上半年產品策略調整，以精緻化產品線為考量決定收掉烘焙線，未來將以佔總營收超過6成的飲品（咖啡）線為主力。
金鑛咖啡全台71間門市，目前由台北、台南2家烘培中央廚房供應麵包，台南全新央廚已於去年12月完工，占地1700多坪，此次北部央廚關廠主因為租約到期及配合公司精緻產品線策略，北部央廚退役後部分烘培人員將轉調台南央廚，因距離較遠將依照員工自身意願，若辦理資遣將依法進行，未來台南央廚僅供應全台西點（蛋糕）產線。金鑛咖啡也強調，先前傳出50多位烘焙師遭資遣是6月台中烘焙廠關廠精簡人力，與此次北部央廚退役無關。
金鑛咖啡自8月21日起，全台21家門市陸續暫停營業，召回員工進行教育訓練並強化咖啡知識，主攻精品咖啡市場。金鑛咖啡現階段暫不考慮推出新品牌，因店內除販售咖啡外尚有其他飲品品項，目前以增加品牌辨識度為首要考量。
金鑛咖啡台北忠孝店預計今年9月進行改裝，以打造品牌旗艦店為構想;金鑛咖啡內湖新店也將於9月開幕，11月將推出全新精品豆與濾掛式咖啡。
(中時)
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