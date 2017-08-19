FISU主席盛讚 台灣人情味已達金牌

台北市副市長陳景峻（右）特別致贈「蔣渭水民主領帶」給國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛（Oleg Matytsin）（左）。（黃世麒攝）

國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛（Oleg Matytsin）盛讚台灣人情味已達到「金牌水準」。（黃世麒攝）

國際大學運動總會（FISU）主席馬提辛（Oleg Matytsin）19日出席台北世大運官方記者會時表示，台北世大運作為今年全球最大的運動賽事，已經展現出非常完整的東道主精神，尤其台灣的人情味可說是達到「金牌水準」。

(中時)