女兒想爹沒睡好 汪小菲內疚：以後少離開家

汪小菲常分享和女兒之間的互動，讓大S也吃醋。（圖／取自汪小菲微博）

汪小菲自責沒好好陪女兒。（圖／取自汪小菲微博）

汪小菲、大S育有一兒一女。（圖／中時資料照片）

女星大S於2010年和汪小菲甜蜜完婚，如今育有一子一女汪希玥（小玥兒）和汪希箖，自認是女兒奴的汪小菲，讓大S都忍不住大吃飛醋，今(19日)稍早，汪小菲在微博轉發所參加的談話節目《湖說》預告，並表示女兒今天早上向他撒嬌說沒睡好，讓汪小菲十分自責這陣子無法多陪孩子，自許：「以後還是少離開家」。

婚前被列為「京城四少」的汪小菲，先前因跌出「新京城四少」而感到開心，笑說現在的身分就是善良女人的老公、愛笑女兒的爸爸、帥哥兒子的父親，以及愛國的北京小炮兒。最近他上談話節目《湖說》，透露從小願望就是當商人，賺錢幫父親買輛名車，也吐露在法國多年其實從未吃過法餐，人生經歷與眾人印象中的「闊少」其實很不一樣。

汪小菲稍早轉發節目預告，不談節目內容還是說到他最愛的女兒，說：「今天玥兒和我說她昨晚沒睡好，夢見我了。讓我很內疚，可能是飛來飛去的時間太多，沒有好好的給孩子安全感。湖畔的課上完了，以後還是少離開家，認真做好一件事，挺好。」給人有女萬事足的幸福感，網友也說：「隨時隨地隨時可以說到玥兒，真是愛到了骨髓裡」、「兒子也夢見你了，只是他不會說」、「兒子哭暈在廁所」。

(中時電子報)